Tatort: Mord in der ersten Liga Heute | Das Erste | 22:00 - 23:30 Uhr | Krimireihe HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Nach einer wichtigen Partie wird der Profi-Fußballer Kevin Faber tot am Ufer eines Sees aufgefunden. Eine Tat im Affekt oder ein geplanter Mord? Charlotte Lindholm ist erschüttert: Nur Stunden vor seinem Tod hat Faber ihrem Sohn David im Stadion ein Autogramm gegeben. Schon bald verfolgt die Kommissarin mehrere Spuren. Hatte Faber mit einem kritischen Interview seine Fans vor den Kopf gestoßen? Original-Titel: Tatort Untertitel: Mord in der ersten Liga Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimireihe, D 2011 Regie: Nils Willbrandt Folge: 794 FSK: 12 Schauspieler: Charlotte Lindholm Maria Furtwängler Paul Näter Fritz Roth Ben Nenbrook Luk Pfaff Jan Liebermann Benjamin Sadler Jochen Krämer Alexander Simon Direktor Jens Schäfer Weitere Empfehlungen