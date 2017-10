Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Lois und Hal kommen gerade nicht besonders gut miteinander klar. Der Haussegen hängt mächtig schief und Dewey versucht damit umzugehen, indem er den neuesten Streit seiner Eltern als Vorlage für eine Komposition nutzt und eine Oper entwickelt. Malcolm und Reese nutzen jede freie Minute zum Straßenrodeln. Sie wollen in dieser Disziplin unschlagbar werden und damit ihren größten Widersacher von seinem Thron stoßen. Bisher darf sich Stevie als ungekrönter Straßenrodelkönig betrachten... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Deweys Oper Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2005 Folge: 11 Schauspieler: Malcolm Wikerson Frankie Muniz Lois Wikerson Jane Kaczmarek Hal Wikerson Bryan Cranston Dewey Wikerson Erik Per Sullivan Reese Wikerson Justin Berfield Francis Wikerson Christopher Masterson