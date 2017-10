"Wie im Märchen", sagt Wanderführer Bernd-Uwe Philippi zu seiner kleinen Wandergruppe, während er sich zwischen Mooshügeln und Totholzbäumen seinen Weg bahnt. Dann erreichen sie eine Lichtung, umringt von jahrhundertealten Laubbäumen. Die Kinder staunen über die Natur und Bernd-Uwe Philippi staunt auch. Immer noch. Über den märchenhaften Soonwald - ein eher kleines Waldgebiet, aber das größte zusammenhängende vor den Toren von Mainz. Der Wanderführer ist nur einer von vielen leidenschaftlichen Soonwäldern, die sich hier für sanften Tourismus einsetzen: Eine Frau organisiert so ehrenamtlich wie erfolgreich Motto-Bustouren durch den Soonwald. Ein Kultur und Heimat-Verein bietet in Gehlweiler ganze Tische voller Kuchen an, um Wanderer für die Region zu begeistern und über Soonwald-Geschichte zu berichten. Die gleichzeitig auch Film-Geschichte ist, denn hier drehte vor ein paar Jahren Edgar Reitz seinen Kinofilm "Die andere Heimat". Sie alle setzen sich für nachhaltigen Tourismus im Märchenwald vor ihrer Haustür ein. Darin sehen sie die Zukunft für diese strukturschwache Region und knüpfen damit an eine kleine Erfolgsgeschichte vom Soonwald-Tourismus an. Denn ab Anfang des 20. Jahrhunderts verbrachten wohlhabende und prominente Deutsche in einer kleinen Siedlung namens Curcolonie Waldfriede mitten im Wald ihren Urlaub - bis weit in die Nachkriegsjahre hinein. Unter anderem auch Bundespräsident Theodor Heuss. Bis heute über alle Zeit geblieben ist der märchenhafte Soonwald, der inzwischen jedes Jahr mehr Individual-Touristen anlockt - vielleicht auch wegen des außergewöhnlichen Einsatzes der leidenschaftlichen Soonwälder.