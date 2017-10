Die größte Halle. Das größte Publikum. Die größten Stars. Die besten Newcomer: Das Erste zeigt am Donnerstag, 26. Oktober, und am Donnerstag, 2. November, je ein 30-minütiges Best-of der "1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL". In Europas größter Comedy Mixshow starten neben Atze Schröder und Carolin Kebekus, Markus Krebs, Faisal Kawusi, Hazel Brugger und Bastian Bielendorfer vor knapp 14.000 Zuschauern einen Dauerangriff auf die Lachmuskeln. Als Gastgeber führt Comedy-Shootingstar Chris Tall durch den Abend. In den vergangenen vier Jahren feierte die "1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL" in der Köln Arena jeweils einen europaweiten Zuschauerrekord mit insgesamt 46.000 Besuchern.