Notruf Hafenkante Heute | ZDF | 19:25 - 20:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der Actionstar Tim Schneider will zur Vorbereitung auf eine Rolle in den Dienstalltag echter Polizisten eintauchen und hospitiert im PK 21. Zu Mattes' Leidwesen soll Schneider Melanie und ihn begleiten. Die Hahnenkämpfe der beiden erschweren die Arbeit deutlich. Zudem finden gerade der Hamburg-Triathlon und der Schlagermove statt und Umweltschützer haben Blockaden gegen Atomtransporte geplant. Untertitel: The bigger picture Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2017 Regie: Oren Schmuckler Folge: 4 Schauspieler: Melanie Hansen Sanna Englund Mattes Seeler Matthias Schloo Claudia Fischer Janette Rauch Tarik Coban Serhat Çokgezen Wolf Haller Hannes Hellmann Wolle Harald Maack