Jo Hiller begrüßt in dieser Live-Sendung seine Gäste aus dem Mälzer Brau- und Tafelhaus in der Altstadt von Lüneburg. In dieser abwechslungsreichen und informativen "Live im Norden"-Ausgabe sind dabei: Der Lüneburger Starkoch Michael Röhm, der in der Sendung ein leckeres regionales Gericht zubereiten wird. Die Lüneburger Künstlerin Swantje Crone, der man beim Malen über die Schulter schauen kann. Und Kate Kitchenham: Sie gibt Hundeliebhaberinnen und -liebhabern wichtige Informationen rund um die Vierbeiner. Außerdem geht es zum Set der Serie "Rote Rosen". Britta von Lucke wird sich von Gerry Hungbauer durch die Kulissen führen lassen. Als musikalisches Highlight tritt die Band nite club auf.