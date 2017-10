Die Anthologie-Serie basiert auf dem gleichnamigen Film von Joel und Ethan Coen von 1996. Jede Staffel spielt in und um Minnesota, jedoch zu verschiedenen Zeiten und mit einem unterschiedlichen Ensemble. Jedes Mal werden jedoch bisher unbescholtene Bürger durch Leichtsinn, Übermut oder Einfältigkeit in grausame und skurrile Verbrechen verwickelt; die Fäden der Geschichten laufen in Fargo zusammen.