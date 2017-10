Chuck Norris - Der Gigant Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:25 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt Ein Routineeinsatz endet für die Drogenfahnder Sean Kane und Dave Pierce katastrophal. In eine Falle gelockt stirbt Pierce im Schusswechsel. Angewidert von seinem Job quittiert Kane danach den Dienst. Als er kurz darauf erneut nur knapp einem Anschlag entgeht, beginnt er zu verstehen: Er und Pierce müssen irgendjemandem auf der Spur gewesen sein, der sie nun aus dem Weg räumen will. Original-Titel: An Eye for an Eye Laufzeit: 130 Minuten Genre: Actionfilm, USA 1981 Regie: Steve Carver FSK: 12 Schauspieler: Sean Kane Chuck Norris Morgan Canfield Christopher Lee Captain Stevens Richard Roundtree James Chan Mako Iwamatsu Tom McCoy Matt Clark Der Gigant Charles Kalani, Jr.