Auf Druck seines Vaters hat Viktor einen Plan entwickelt, um Taifun aus der Gewalt seines Entführers zu befreien. Während sich Viktor siegesgewiss gibt, hegt Alicia Zweifel an dem Vorhaben und will sich lieber an die Vorgaben des Erpressers halten. Indessen ist Rebecca dermaßen gerührt von einem ersten Lebenszeichen ihrer leiblichen Mutter, dass sie die Suche intensivieren will.