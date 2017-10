Milde Herbstwinde? Nicht bei Michael Altinger und Christian Springer. Die beiden scharfzüngigen Kabarettisten erhalten diesmal Unterstützung von: Lizzy Aumeier, Maxi Schafroth und Timo Wopp. Scharfe Satire im "schlachthof" - Michael Altinger und Christian Springer stehen scharfzüngig wie immer in den Startlöchern und sind bereit für bissige Satire. Wie gewohnt analysieren die beiden Kabarettisten mit klarem Blick das aktuelle Geschehen in Bayern, Deutschland und der Welt. Mit dabei sind wieder Schwergewichte des deutschen Kabaretts, die sich nach ihren Solo-Darbietungen zum satirischen Talk an der Bar einfinden. Dieses Mal sind bei Michael Altinger und Christian Springer zu Gast: Frauenpower in Reinform mit Lizzy Aumeier, das Allgäuer Allroundtalent Maxi Schafroth und der perfide Moralist Timo Wopp.