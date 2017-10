Neues vom WiXXer Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:05 Uhr | Krimikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Vor drei Jahren legten Long (Bastian Pastewka) und sein Chief Inspector Longer (Oliver Kalkofe) dem Wixxer das Handwerk - dachten sie. Aber erneut treibt ein Killer dieses Namens sein Unwesen. Auch Even Longers Freundin Victoria (Christiane Paul) ist in großer Gefahr. Original-Titel: The Wixxer Laufzeit: 110 Minuten Genre: Krimikomödie, D 2007 Regie: Cyrill Boss Gäste: Gäste: Helmut Zerlett FSK: 6 Schauspieler: Even Longer Oliver Kalkofe Very Long Bastian Pastewka Lord Dickham Joachim Fuchsberger Victoria Dickham Christiane Paul Alfons Hatler Christoph Maria Herbst Sir John Wolfgang Völz Weitere Empfehlungen