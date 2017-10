Übertragung vom dritten Wettkampftag des Sechstagerennens in London. Aus dem Lee Valley Velodrome, in dem 2012 die Olympischen Spiele stattfanden. Beim Sechstagerennen fahren die Zweierteams darum, die meisten Runden gegen die Konkurrenz herauszuholen. Sind mehrere Teams rundengleich, entscheiden die Punkte über das Klassement. Diese kann man in den Disziplinen Zweiermannschaftsfahren, Ausscheidungsfahren, Derny, 1000-Meter-Mannschaftszeitfahren, Wertungssprints und Steher herausfahren.