Die Kochprofis unterwegs auf geheimer Undercover-Mission! Mit versteckten Kameras und Verkleidung wagen sich Andi Schweiger und Frank Oehler in altbekannte Küchen. Mit an Bord: Gastköchin Meta Hiltebrand. Der Einsatz führt das Trio nach Mitteldeutschland. Schon einmal halfen sie Wirtin Mandy (48) und ihrer "Turmbaude" in Trusetal. Damals war für das Restaurant im Thüringer Wald kein Konzept zu erkennen. Neben dem Ausflugsrestaurant betrieb Mandy zusätzlich noch einen Imbiss. Für die Kochprofis war schnell klar: Die Gastronomin muss sich auf ihr zweites Standbein konzentrieren - das Restaurant kann sie aus eigener Kraft nicht stemmen. Fünf Jahre später betreibt Mandy die "Turmbaude" weiterhin. Doch warum? Das wollen die Kochprofis unerkannt herausfinden - dafür testen Andi Schweiger und Meta Hiltebrand das Restaurant inkognito. Für die ungeschminkte Wahrheit und die perfekte Tarnung greifen die beiden mit einem professionellen Maskenbildner tief in den Schminkkoffer. Den Undercover-Test besteht Mandy nicht und schnell zeigt sich: dieser Wiederbesuch wird den Kochprofis alles abverlangen. Für die Elite-Gastronomen steht ein harter Fall auf dem Programm. Es muss dringend ein kreatives Konzept für das im Wald versteckte Restaurant her. Immerhin kann Mandy nach wie vor auf den Imbiss zurückgreifen - denken die Kochprofis. Doch sie ahnen nichts von Mandys folgenschwerer Entscheidung.