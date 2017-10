Bei einer "Booze Cruise" Sauftour voller Hemingway-Doppelgänger, die ihr Idol feiern, stößt das Boot an die im Wasser treibende Leiche eines weiteren 'Hemingways'. Der Tote heißt Gordon Adams, ist 26, starb durch einen Schuss in den Hinterkopf und hatte 4,8 Promille im Blut. Captain Frank Ford behauptet, das Opfer nicht zu kennen. Es sei auch keiner seiner Chartergäste gewesen. Doch kurz darauf erfährt Jim, dass der Kapitän Gordon nicht nur kannte, sondern auch in eine Prügelei mit ihm verwickelt war. Außerdem verkauft er heimlich schwarz gebrannten Schnaps namens "Rottweiler" - angeblich aber ganz legal. Er bezieht ihn von einem Barbesitzer namens Andrew Bailey. Die Witwe, Shelby Adams, macht sich ebenso verdächtig, denn sie wirkt zunächst wenig berührt vom Tod ihres untreuen Mannes. Hatte Shelby vielleicht sogar eine Affäre mit dem Barbesitzer Andrew Bailey? Dann hätten die beiden einen Grund gehabt, Adams aus dem Weg zu schaffen...