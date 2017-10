Im Jahr 2050 wird es wohl zehn Milliarden Menschen auf der Erde geben. Schon heute hungern eine Milliarde Menschen. Es stellen sich Fragen, wie wir uns in Zukunft ernähren, ob uns gar Kriege ums Essen drohen. Schon jetzt müssen die Weichen gestellt werden, damit es in Zukunft nicht zu Nahrungsmittelengpässen kommt. Vielleicht liegt die Zukunft unserer Nahrung aber auch in Insekten und Algen.