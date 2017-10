In der kleinen Rue Bosquet in Brüssel stehen zwei gleiche Häuser nebeneinander. Im einen wohnt die weltberühmte Pianistin Martha Argerich, in dem anderen die Familie Tiempo-Lechner. Aus letzterer ging eine Reihe von pianistischen Wunderkindern hervor. Das jüngste von ihnen ist die 13-jährige Natasha. Als auch sie sich in der Welt der Ausnahmepianisten wiederfindet, stellt sie sich eine Frage: Was heißt es eigentlich, Pianist zu sein? Im Haus nebenan sucht sie nach der Antwort, bei Martha Argerich, bei der Pianisten aus unterschiedlichsten Kulturkreisen ein- und ausgehen.