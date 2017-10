Binnen kurzer Zeit hat Leipzig die Möglichkeit, seine noch marode Bilanz gegen die Münchner auszugleichen. 2016/17 verloren die Rasenballsportler beide Bundesligaspiele gegen den FC Bayern (4:5, 0:3) - nun steht das erste Pokalduell der Teams an, Samstag kommt es schließlich zum Kräftemessen in der Liga. Besonders im Fokus: Die Stürmer. Timo Werner (21) ist in überragender Form, Bayerns Robert Lewandowski ebenso.