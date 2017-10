Hubert und Staller Heute | Das Erste | 18:50 - 19:45 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Hubert und Staller finden im Swimmingpool des Nachtclubbesitzers Bert Joschek die Leiche des Poolreinigers Markus Greben. Als Hauptverdächtige stellten sich Bert und Sandra Joschek heraus. Die Witwe des Opfers vermutet, dass ihr Mann ein Verhältnis mit Sandra Joschek hatte, was ein Mordmotiv für Bert sein könnte. Im Spiel ist auch der Immobilienspekulant Reinhold Lohse, aber er ist verschwunden. Untertitel: Haus am See Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, D, A 2017 Regie: Carsten Fiebeler Folge: 12 Schauspieler: Franz Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Sonja Wirth Annett Fleischer Martin Riedl Paul Sedlmeir Yazid Hannes Ringlstetter