Masha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Unsichtbar: Eine Motte frisst beinahe Bärs gesamtes Haus auf. Er ist davon so schlecht gelaunt, dass sich Mascha nicht mehr zu ihm traut. Vor seiner Tür findet sie einen Zauberkasten mit einem Zauberhut, der sie unsichtbar macht. So getarnt erschreckt sie zuerst den Hasen, dann die Bärin und anschließend die Wölfe. Aber das Spiel macht ihr keinen Spaß, wenn alle nur wegrennen. Doch zum Glück hat ihr Zauberhut auch einen positiven Nutzen. Weil sie unsichtbar ist, kann sie den Bären helfen und die ungeliebte Motte ungehindert fangen. Der Bär ist unheimlich erleichtert. Endlich herrscht wieder Ruhe im Haus. Original-Titel: Masha & The Bear Untertitel: Unsichtbar Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2009 Regie: Andrey Belyaev Folge: 15