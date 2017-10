In einer Werft wird der Praktikant Jonas Friese tot aufgefunden. Als Sohn eines verstorbenen Ufo-Forschers glaubte Jonas an außerirdisches Leben. Er versuchte, hierfür Beweise zu finden. In der Tatnacht war Jonas mit seiner Freundin Jenny Weber in der Werft. Allerdings teilt sie seine Leidenschaft für mögliche außerirdische Existenz nicht. Sie hat sich mehr von dem gemeinsamen Abend erhofft.