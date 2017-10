Die Polizei bittet um Mithilfe in diesen Fällen: Ein Elektriker wurde in Österreich erschossen. Trotz aller Bemühungen die Tat bleibt rätselhaft. Die Suche nach einem Motiv führt die Ermittler auch nach Deutschland. Andernorts überfallen Blitzeinbrecher mehrere Juwelierläden in einer Straße. Es dauert nicht einmal zwei Minuten und sie verschwinden wieder. Doch sie werden beobachtet. - Anziehungspunkt für Blitzeinbrecher