Für sie geht es um ein neues Dach, eine Glockenturmsicherung, den Kampf gegen den Schwamm oder um die Beseitigung der Riesenrisse im Mauerwerk. Für alle Kirchgemeinden wäre die finanzielle Hilfe ein echter Segen, denn oft sind die Probleme in ihren Kirchen nicht mehr alleine lösbar. Da kommen die insgesamt 400.000 Euro von der Stiftung KIBA (Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland) genau richtig. Aber vorher steht der Wettstreit um Platz 3, immerhin 70.000 Euro, Platz 2 mit 100.000 Euro und um Platz 1 und damit um 200.000 Euro. Neu ist in diesem Jahr, dass auch die jeweiligen Zweitplatzierten aus den drei Ländern 10.000 Euro für ihren Einsatz erhalten. In den unterschiedlichsten Spielen müssen die fünfköpfigen Teams aus den Gemeinden ihre Geschicklichkeit, ihr Wissen, ihren Teamgeist beweisen. Dabei sind Geschichte und Heimatkunde genauso gefragt, wie körperliche Fitness und räumliches Denken. Am Montag, den 23.10., treten die beiden Thüringer Gemeinden Bilzingsleben und Burgwenden gegeneinander an. Am Dienstag, den 24.10., kämpfen die Sächsischen Gemeinden Niederstriegis und Streumen um das Geld. Am Mittwoch, den 25.10., schließlich kämpfen Zilly und Halle-Wörmlitz aus Sachsen-Anhalt um den Einzug ins Halbfinale. Die jeweiligen Gewinner fahren auf die Peißnitzinsel in Halle. Am Donnerstag, den 26.10., wird hier dann im Halbfinale um Platz eins und zwei gekämpft. Der Drittplatzierte erhält bereits auf der Insel seinen Scheck über 70.000 Euro für die Sanierung seiner Kirche. Der Sieger und der Zweitplatzierte fahren weiter nach Zwickau, wo sie dann am Samstag, dem 28. Oktober in der Show "Stefanie Hertel - Meine Stars" im großen Finale der Reihe unter sich um den Sieg oder Platz zwei kämpfen.