Bereits erste Untersuchungen ziegen, dass ein Unfall nur vorgetäuscht war, und dass der Tote offensichtlich in den Schmuggel mit gefälschten Ersatzteilen verstrickt war. Für die Hinweise, dass der Autohändler Lindner der Täter ist, finden die Kommissare keine Beweise. Und da ist auch noch die liebenswürdig verrückte Waltraud Mengelmann. Die alte Dame steht plötzlich mit ihrem Anwalt in Schmückes Büro und ist felsenfest davon überzeugt, dass ihre Schwester ermordet wurde, auch wenn der Stümper von Arzt behauptet hat, sie sei eines natürlichen Todes gestorben. Der Grund für den Mord liegt für Waltraud Mengelmann auf der Hand: Erbschleicherei! Als sie merkt, dass die Kommissare ihre Anzeige nicht ernst nehmen, beginnt Waltraud selbst mit den Ermittlungen, schließlich weiß die leidenschaftliche Leserin von Kriminalromanen ja, wie das so geht. Technisch gerüstet, startet Waltraud ihren "großen Lauschangriff" und versucht hartnäckig, die Kommissare von ihrer Mordtheorie zu überzeugen. Schmücke, der bei seinem Fall nicht so richtig weiterkommt, geht sie damit mächtig auf die Nerven. Und als sie sich dann auch noch in sein Privatleben einmischt und ihm immer wieder bei seinem Fall in die Quere kommt, wird Schmücke das zu bunt. Doch dann stellt er fest, dass sein Hauptverdächtiger Lindner in beide Fälle verstrickt zu sein scheint. Schmücke beginnt sich nun für die Geschichten der alten Dame zu interessieren und stößt auf interessante Tatsachen. Hauptkommissar Schmücke: Jaecki Schwarz Hauptkommissar Schneider: Wolfgang Winkler Edith Reger: Marita Böhme Rosamunde Weigand: Marie Gruber Waltraud Mengelmann: Rosemarie Fendel Frau Fiedler: Ursula Andermatt Herr Stahnke: Michael Kind Lindner: Michael Lott Ina Kowalski: Anne Ratte-Polle Herr Kowalski: Henning Peker