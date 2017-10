Carmen und Robert brechen zur großen Mittelmeerreise auf. Während Shania und Davina noch die Schulbank drücken und erst später dazustoßen, machen die Selfmade-Millionäre ihren ersten Stopp in Rom. Carmen hat sich intensiv auf die Reise vorbereitet und erteilt ihrem Göttergatten auf der Hinfahrt eine Lektion in römischer Geschichte. Im Hafen angekommen erwartet Bodyguard Nico bereits das Promi-Paar. Nach einem ausgiebigen Mittagessen steht eine Sightseeing-Tour auf dem Plan, die dem Ehepaar die Historie und den Charme Roms näher bringen soll. Während Carmen ihre Begleiter mit Fragen zur Geschichte der ewigen Stadt löchert, verliert Robert recht schnell das Interesse an der Tour. Schließlich gehen die Kult-Millionäre in ihre Paradedisziplin über: Shoppen. Dabei verfolgt Robert eine besondere Mission. Er sucht die gleichen Fußballschuhe, mit denen Miroslav Klose seine Spiele bei Lazio Rom bestreitet. Nach erfolgloser Suche wenden sich die Geissens wieder den Sehenswürdigkeiten zu. Carmen ist ganz begeistert von den antiken Kirchen. An der Piazza del Popolo macht sich das Kult-Paar schließlich einen Spaß daraus, über das Treiben vergangener Tage auf dem Platz zu mutmaßen. Robert übertreibt und denkt sich die wildesten Theorien und abenteuerlichsten Geschichten aus.