In einhundert spektakulären Platzierungen sind unter anderem zu sehen: - Die junge US-Amerikanerin Lizzy Wurst probiert mit einer Freundin die schärfste Chilli der Welt und bereut es bis heute. Casey Neistat aus New York sucht den Kick in den Bergen Finnlands. Er fliegt mit einer selbstgebauten Drohne wie Santa Claus in die Luft. Robbie Williams überrascht zwei Superfans, ein Mädchen und seine Mutter, und beschert ihnen mit einem Ständchen den Moment ihres Lebens. Atemberaubend schön: Beim Laternenfestival in Thailand steigen tausende Lichter in den Nachthimmel auf. Eine tollkühne Tradition: Der Wettstreit um die höchste Menschen-Pyramide in Spanien. Aus 'Das Supertalent 2015': Paddy, die 80-jährige Tanz-Oma mit Tanzpartner Nico. - spektakulärsten Momente vor laufender Kamera