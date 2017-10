Barry und Adam sind große Fans von 'Ferris macht blau'. Genauso wie Ferris will Barry einen Tag blau machen. Dazu muss er sich krank stellen und seine Eltern austricksen. Als nächstes will er sich den coolen "Fire Bird" seines Großvaters ausborgen. Doch dort trifft er auf Adam, der ebenfalls den Schultag schwänzt. Zu dritt starten sie in einen abenteuerlichen Tag.