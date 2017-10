Swantje lauert mit Erika den Pilzplünderern auf - und sie finden dabei ein vergrabenes Gefäß, nicht ahnend, dass Arne damit seinen Varusschlacht-Betrug vertuschte. Arne reagiert zu Helens Irritation sehr nervös auf den Fund, vor allem, als Swantje bei einem Essen verkündet, dass auch das Museum nach der Herkunft des Fundes forscht. Als Helen im Papierkorb die Zeichnung des angeblich von Arne gefundenen Römer-Gefäßes findet, reift ein unglaublicher Verdacht. Gunter hört entsetzt von Carla, dass Patrick einen seiner langjährigen Mitarbeiter kündigen will. Gunter erklärt Thomas seinen Plan: Er will Patrick das wertvolle Gemälde vor der Nase wegkaufen, das Patrick unbedingt besitzen will, so dass Patrick keinen finanziellen Grund mehr hat, die Stelle einzusparen. Jacqueline ist überfordert von der Nachricht, dass sie schwanger ist und findet Trost bei Sigrid, die ihr rät, sich erst einmal selbst eine Meinung zu bilden, bevor sie Patrick einweiht. Der hat sowieso kaum Zeit für sie, so dass sie letztlich Sigrid Recht gibt: Sie will sich erst selbst im Klaren sein.