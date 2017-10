Nachdem sich ein Großteil der Erdbevölkerung durch einen heimtückischen Erreger in willenlose Untote verwandelt hat, versuchen die wenigen Überlebenden so gut es geht sich vor den herumstreunenden Bleichgesichtern zur Wehr zu setzen. Auch Zombie R scheint jede Menschlichkeit verloren zu haben und seinen Lebensmittelpunkt in der Suche nach fleischlicher Nahrung zu sehen - bis er eines Tages bei einem seiner Streifzüge auf die nicht infizierte Julie trifft...