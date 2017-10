Pennsylvania, 1897. Das kleine Dorf Covington liegt abgeschnitten vom Rest der Menschheit in der Nähe eines finsteren Waldes. Dort hausen unheimliche Kreaturen, die nur friedlich bleiben, wenn niemand ihren Wald betritt. Als die Dorfgemeinschaft dringend Medikamente benötigt, versucht der wortkarge Lucius gegen den Willen des Ältestenrates, den Wald zu durchqueren. Doch damit zieht er den Zorn der Kreaturen auf das Dorf, die daraufhin einige Tiere der Farmer töten. Als Ivy, die blinde Tochter des Dorfvorstehers Edward Walker, Lucius ihre Liebe gesteht, bringt sie den jungen Mann damit in weitere Schwierigkeiten. Besonders als der geistig behinderte Noah davon erfährt, der ebenfalls in Ivy verliebt ist und Lucius in seiner Eifersucht niedersticht. Um Lucius zu retten erklärt sich Ivy bereit, selbst den unheimlichen Wald zu durchqueren und in der nächsten Stadt Hilfe zu holen. Bevor sie sich jedoch auf die gefahrvolle Reise begibt, weiht sie ihr Vater in die Wahrheit über das Dorf und die unheimlichen Kreaturen ein...