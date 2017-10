Besuch bei den Geissens: Carmens Freundin Ändy ist mit ihrem Ehemann auf der Indigo Star zu Gast. Als Dankeschön für die entspannten Tage bei den Geissens lädt sie Carmen und Robert zum Gegenbesuch bei ihr auf Mallorca ein. Das kommt den beiden gerade recht, hat doch insbesondere Robert größte Lust, sich das Treiben auf der Insel mal wieder aus nächster Nähe anzusehen. Besonders die Partymeile rund um Ballermann und Schinkenstraße hat es Robert angetan. Bald schon kommen berechtigte Zweifel an der Umsetzbarkeit auf: Wie sollen sich die Geissens am Ballermann bewegen, ohne sofort eine Menschentraube auf sich zu ziehen? Die Idee: Carmen und Robert wollen ihre Spritztour "undercover" angehen. Gesagt, getan. Die Geissens unterziehen sich einem professionellen Make-over und brechen gen Schinkenstraße auf. Damit die Tarnung nicht vorschnell auffliegt, engagieren die beiden ein Ablenkungsprogramm, das Wirkung zeigt: Die frisch operierte Sophia Wollersheim übernimmt diesen Job bravourös. Gemeinsam mit einem Robert-Geiss-Double zieht die TV-Blondine alle Blicke an der Playa de Palma auf sich. Die Geissens betrachten das bunte Treiben aus sicherer Entfernung und bleiben sogar beim Aufeinandertreffen mit Schlagerstar Michael Wendler unerkannt. Ob Bierkönig, Mega Park oder Ballermann 6: Überall, wo es wild und lustig ist, treiben sich die Geissens herum und kommentieren die Geschehnisse auf ihre bekannt komische Art. An einem Restaurant muss das Experiment allerdings kurzzeitig abgebrochen werden, denn die Tarnung droht aufzufliegen.