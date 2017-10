Now Is Good - Jeder Moment zählt Heute | RTL 2 | 07:05 - 09:10 Uhr | Romanze Infos

Mehr Termine Inhalt Tessa ist gerade erst 16, als die Ärzte ihr eröffnen, dass sie an Blutkrebs erkrankt ist. Sie möchte des Beste aus der kurzen Zeit, die ihr noch bleibt, machen und schreibt alles auf, was sie noch tun möchte, bevor sie zu krank ist und stirbt. Doch dann verliebt sich Tessa in den jungen Adam. Ihre Gefühle stellen ihre Pläne erneut auf den Kopf. Laufzeit: 125 Minuten Genre: Romanze, USA, GB, F 2012 Regie: Ol Parker FSK: 12 Schauspieler: Tessa Scott Dakota Fanning Adam Jeremy Irvine Vater Paddy Considine Mutter Olivia Williams Zoey Kaya Scodelario Cal Edgar Canham