Viele Baustellen für Versorgungs-Assistentin Vera (Rebecca Immanuel). Sie erfährt, dass Felix (Ludwig Simon), Kumpel ihres Sohnes Paul (Tom Böttcher), eine Knochenmarkspende braucht - seine Eltern kommen nicht in Frage. Zu allem Überfluss kreuzt Pauls Vater Michael (Jan Sosniok) in der Eifel auf. Er will ihn überreden, zu ihm nach Berlin zu ziehen.