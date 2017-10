Die Lebenswege von fünf Frauen kreuzen sich in Berlin. Charlie braucht dringend Arbeit, um für sich und ihr Kind zu sorgen. Fe hingegen hat mit den Models, die sie vermittelt, so viel zu tun, dass sie kaum Zeit für ihren Gatten Mark hat. Karo hingegen sorgt sich, dass ihr Mann sie betrügt und die Familie zerstört. Marie will trotz vieler Enttäuschungen die Hoffnung auf die große Liebe nicht aufgeben, während Frieda sich lieber einigelt.