made in Südwest - Die Eifeler Stubbi-Könige - 200 Jahre Bitburger Brauerei

In den letzten 200 Jahren ist aus der Eifler Brauerei ein Konzern geworden und aus der Familie Simon eine der erfolgreichsten Unternehmerfamilien im Südwesten. Anders als viele internationale Getränkekonzerne setzen die Bitburger trotz ihrer Größe nach wie vor auf traditionelles Brauhandwerk und Regionalität. Bitburger Pils kommt nach wie vor nur aus Bitburg, ein Teil des Hopfens aus der Eifel. Original-Titel: made in Südwest Laufzeit: 30 Minuten Genre: Unternehmerporträt, D 2017