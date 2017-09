"Ach, wenn doch Carla wäre wie andere Pubertiere", wünscht sich Jan und schafft ein Klavier an. Doch das geht nicht nur Sara zu weit, sondern stößt auch bei Carla auf Ablehnung. Carla hat keine Lust, ihre frühere Leidenschaft wieder aufleben zu lassen. Denn ihre ganze Aufmerksamkeit gilt Lukas. Bei ihm steht sie gerade hoch im Kurs, denn sie gibt vor, Scheidungskind zu sein, so wie er. Jetzt müssen sich nur noch ihre Eltern trennen. Aus diesem Grund redet Carla ihrer Mutter ein, dass Jan überhaupt kein Interesse mehr an ihr habe. Während sich Sara wirklich verunsichern lässt und ihre Zweifel Gisela anvertraut, weiß Jan nicht, wo ihm der Kopf steht. Er wird vom Verlag wegen seiner Kolumnen unter Druck gesetzt und muss sich mit seiner verrückten Schwester rumärgern, die seine Baustelle für erotische Abenteuer missbraucht.