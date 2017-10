Highspeed-Roadtrip durch Amerikas Kunstszene Heute | Sky Arts | 06:55 - 08:05 Uhr | Drama Infos

24 Tage lang fährt ein Zug 4000 Meilen quer durch Amerika, vom Atlantik zum Pazifik. Er hält in Großstädten und in der Provinz. Überall finden Happings von lokalen Künstlern statt, die in 62 Minuten dauernden Filmen dokumentiert sind. "Station to Station" hieß dies Projekt des Multimedia- und Aktionskünstlers Doug Aitken. Die 62 Kurzfilme bilden ein faszinierendes Kaleidoskop der US-amerikanischen Kunstszene. Original-Titel: Station to Station Laufzeit: 70 Minuten Genre: Drama, USA 2015 Regie: Doug Aitken FSK: 6 Schauspieler: White Mystery Francis Scott Key White White Mystery Miss Alex White Himself Thurston Moore Himself Beck Himself Jackson Browne Themselves Cold Cave