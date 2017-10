Fanol Komani ist wegen Diebstahl und Körperverletzung angeklagt. Das Opfer, Frank Weigand, erkennt während der Gerichtsverhandlung Komani als Täter, aber Richter Greinert versucht, den Zeugen zu verunsichern und so Komani zu entlasten. Isa von Brede ist sich sicher, dass Greinert unter Druck gesetzt wird. Edda Keltenborn, wendet sich an die Kanzlei. Sie will wissen, wovor ihr Ehemann Angst hat.