In einem Gymnasium kollabiert die 17-jährige Schülerin Melissa Wiesenrath. Melanies Bruder Lars, Referendar an der Schule, holt sofort ärztliche Hilfe. Jasmin findet im Blut des Mädchens Spuren eines verbotenen, leistungssteigernden Medikaments. Um die Schule zu informieren und sicherzugehen, dass nicht noch mehr von dem Medikament im Umlauf ist, begeben sich Melanie und Mattes ans Gymnasium. Hier bekommt Mattes einen Hinweis darauf, dass Melissa und Lars vertrauter sind, als es das übliche Lehrer-Schüler-Verhältnis zulässt. Das gefährliche Mittel könnte Melissa von Lars erhalten haben. Lars streitet alles ab, doch die Polizisten finden das illegale Medikament in Lars' Tasche. Melanie ist sicher, dass jemand ihrem Bruder das Präparat untergeschoben haben muss. Wer könnte Lars schaden wollen? Doch dann gibt Melissa zu, dass sie das Mittel von Lars bekommen hat. Melanie befindet sich in einer prekären Situation: Wie soll sie sich verhalten? Ist Lars tatsächlich schuldig? Dann kollabiert ein weiterer Schüler, und Melissa verschwindet aus dem Krankenhaus.