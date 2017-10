ArtNight aus Berlin: Mit "ArtNight" schwingen die Investoren den Pinsel: Aimie-Sarah Carstensen (28) und David Neisinger (29) organisieren Mal-Workshops in Bars und Restaurants, bei denen Kunden unter Anleitung lokaler Künstler ein Meisterstück erschaffen. Was nach einer netten Abendunterhaltung klingt, ist laut den Gründern ein großes Geschäft, denn auf ihrer Online-Plattform vermarkten sie Events und verkaufen Tickets in ganz Deutschland. Ihr Ziel: 'Die größte Plattform für kreative Erlebnisse in Europa zu sein', so die Berlinerin. Um das zu erreichen benötigen die beiden Gründer ein Investment von 150.000 Euro und bieten im Gegenzug eine Beteiligung von 10 Prozent an 'ArtNight'. Werden sie einen "Löwen" von ihrem Geschäftsmodell überzeugen? Keddii Scoop aus Berlin: "Die Löwen" werden heute eine Weltneuheit sehen und ich werde die Löwen' heute auf die Schippe nehmen', kündigt Ali Dilgin (37) an. Der Imbiss-Verkäufer und Tierfreund aus Berlin steckt sein ganzes Herzblut in seine große Idee: der Traum von der perfekten Katzenstreuschaufel! Seit einigen Jahren tüftelt er in jeder freien Minute an "Keddii Scoop" und dreht für die Entwicklung jeden Cent zweimal um. Mit seiner Erfindung kann der Katzenfreund unterschiedlichste Streuarten sieben und kommt nicht in Berührung mit der benutzten Streu. Alle seine Ersparnisse flossen in die Herstellung eines einzigen Prototyps. Für die Produktion und Vermarktung seiner Katzenschaufel benötigt er 100.000 Euro von den "Löwen" und bietet 30 Prozent seiner Firmenanteile an. Sieht einer der "Löwen" Potenzial in 'Keddii Scoop'? NO LIMIT aus Schweinfurt: Entspannung und Mentaltraining leicht gemacht - das versprechen Norman Alexander (27, Mindhacker, Speaker und Autor) und Cemal Osmanovic (59, Persönlichkeitstrainer und Unternehmer): "Mit unsere App NO LIMIT tankt ihr Energie - immer und überall." Die Anwendung ist für eine einfache Integration in den Alltag konzipiert und jeder User bestimmt individuell seinen Schwerpunkt. Angebotene Themen sind beispielsweise Leben, Arbeit, Gesundheit oder Liebe mit je 21 Audiofiles à 15 Minuten. Für den Kapitalbedarf von 250.000 Euro bieten sie den "Löwen" 15 Prozent ihrer Firmenanteile an. Ob sich einer der "Löwen" für die App begeistern kann und bei NO LIMIT einsteigen wird? Manplan aus Steinhagen: Das Einstecktuch feiert aktuell seine Wiedergeburt. 20 verschiedene Falttechniken gibt es für das klassische Männer-Accessoire, doch egal welche Form man wählt, keins bleibt den ganzen Tag in Form. Abhilfe verspricht nun Manuel Planella (38): "Meine Erfindung macht es Anzugträgern einfacher, sich noch stilvoller und edler zu kleiden." Sein Einstecktuchhalter beruht auf einem durchdachten System. Zwei Federstahlbänder sorgen für die nötige Spannung und umgeben von hochwertigen Materialien fügt er sich passgenau in jedes Jackett. Noch steht der ehemalige Autoverkäufer und leidenschaftlicher Anzugträger mit seiner Firma Manplan ganz am Anfang. Das soll sich nun ändern. Für 75.000 Euro ist er bereit 10 Prozent an seiner Firma abzugeben - wird ein "Löwe" investieren? TeeFee aus Frankfurt: Marco Rühl (39) und Jill-Evelin Erlach (37) haben gemeinsam ihre Firma TeeFee gegründet, in der sie zuckerfreie Bio-Kinderlebensmittel herstellen. Dabei verwenden sie ein besonderes Wunderkraut aus Jills paraguayischer Heimat: das Steviablatt. Alle ihre Produkte enthalten dieses Blatt und das macht sie nicht nur süß, sondern auch richtig gesund. 'Stevia enthält viele positive Eigenschaften, insbesondere ist es kariesvermeidend und blutzuckersenkend', erklärt Jill-Evelin Erlach die Wirkung. 'Kinder brauchen in ihrer Entwicklung sehr viel Flüssigkeit. Viele trinken ungern Wasser nach dem Abstillen, so dass Eltern sich häufig mit Limonaden, Saft und Schorlen behelfen. Diese beinhalten wiederum Fruchtzucker und Kalorien. Auf beide Themen verzichtet die TeeFee und den Kindern schmeckt es ganz wunderbar', ergänzt Marco Rühl. - Wiedersehen mit KletterLetter aus Düsseldorf und fittaste aus