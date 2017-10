Die Vorzüge des Fliegens liegen auf der Hand: Hindernissen mit Leichtigkeit ausweichen, Futterplätze schnell und problemlos erreichen, den Nachwuchs in unzugänglichen Nestern aufziehen. Doch mehr als vierzig Vogelarten sind scheinbar anderer Ansicht; sie sind zu Fußgängern geworden. In der Dokumentation wird der Frage nachgegangen, was die Tiere zu diesem Rückschritt bewogen haben könnte.