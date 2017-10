Vorgestellt werden neue Interpretationen von Popsongs wie "Ain't Nobody (Loves Me Better)" von Felix Jaehn, sowie die des Sinatra-Klassikers "Something Stupid" von Robbie Williams und Nicole Kidman. Die Dokumentation widmet sich auch den Cover-Hits, die ursprünglich für Kinofilme produziert wurden. Zu den bekanntesten Titeln zählt "I Will Always Love You" von Whitney Houston aus "Bodyguard".