Das mächtige Dachsteinmassiv aus Kalkgestein, das sich im Süden von Oberösterreich mit seinem Gipfel bis auf fast 3000 Meter Seehöhe erhebt, birgt viele Geheimnisse in seinem Untergrund. Vor 100 Jahren wurde dort eine der größten Eishöhlen der Welt entdeckt - ein Naturwunder, das vorher noch kein Menschenauge erblickte. In nachgestellten Szenen, jedoch mit originalgetreuen Kletterseilen,Strickleitern und Steigeisen wird diese Situation der Ersterforschung beschrieben und bildet auch den Bogen zu den jüngsten Forschungen: Entdeckung neuer Gänge durch Höhlentaucher. Die dritte große Höhle, die Mammuthöhle, wird bei einer Führung auf gut ausgebauten Wegen erlebt. Der Film zeigt auch, wie es zur bildung der Höhlen gekommen ist, die Karstlandschaft des Dachsteins und ermöglicht sensationelle Einblicke in die Tiefen des Berges.