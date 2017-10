Die Goldbergs Heute | ORF 1 | 08:55 - 09:15 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Adam hält sich für ein Komiker-Talent und will unbedingt Klassenclown werden. Es trifft ihn hart, dass er statt dessen zum "nettesten Jungen" gewählt wird. Erica und Barry haben es satt, dauern von ihrem Vater bezüglich des Bezintanks belehrt zu werden. Deshalb legen sie ihr Geld zusammen und kaufen sich einen alten, rostigen Van, in dem sie aus Protest gegen Murray sogar übernachten. Original-Titel: The Goldbergs Untertitel: Klassenclowns Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2015 Regie: Victor Nelli Jr. Folge: 13 Schauspieler: Beverly Goldberg Wendi McLendon-Covey Adam Goldberg Sean Giambrone Barry Goldberg Troy Gentile Erica Goldberg Hayley Orrantia Albert 'Pops' Solomon George Segal Murray Goldberg Jeff Garlin