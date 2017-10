Arne will die Trennung nicht akzeptieren. Am liebsten wäre Helen, Arne würde ausziehen, aber sie gewährt ihm auf seine Bitte hin Aufschub bis zum Ende seiner Grabungen. Denn Arne ist sich sicher: Der entscheidende, große Fund, der seine Theorie bestätigt, steht kurz bevor. Tatsächlich wird auf der Grabungsstätte ein weiteres Artefakt entdeckt - aber zu Arnes bitterer Enttäuschung widerlegt dieser Fund seine These endgültig. Nachdem Inken in bedrückter Stimmung aus Oldenburg zurückkehrt, geht Gunter der Ursache auf den Grund und erfährt von ihrem erschütternden Verlust vor vielen Jahren. Carla löst Torbens Missverständnis rechtzeitig auf, bevor dessen Faust in Renés Gesicht landen kann. René und Carla realisieren jedoch, dass sie das Hausboot-Projekt nicht weiterverfolgen können - es rechnet sich nicht, außerdem packt René wieder das Fernweh. Patrick ringt sich auf Jacquelines Drängen dazu durch, die Uhr seiner Großmutter zu verkaufen, um Thomas und somit der Stadt die unterschlagenen Spendengelder überweisen zu können.