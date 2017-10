Helen ist bereit, eine wertvolle Antiquität von Arne und ihr zu verkaufen, um Swantjes Schulden beim Museum zu tilgen. Doch durch das Loslassen von einem langjährigen Erinnerungsstück überkommt Helen unvermittelt die Trauer um ihre Ehe. Patricks Zusammenbruch hindert ihn nicht daran, weiter zu arbeiten. Jacqueline macht sich Sorgen und ist sauer. Doch Patrick schwimmt gerade auf der Erfolgswelle, was Gunter wurmt. Um Jacqueline milde zu stimmen, organisiert Patrick bei Carla und René ein romantisches Dinner. Lilly sieht nicht ein, dass sie Ben wegen der Schule nicht auf seiner Biker-Einkaufstour an die Mosel begleiten kann. Erst Mika kann sie überzeugen, dass Schule wichtig ist. Jacqueline ist es herzlich egal, dass Swantje nun doch nicht nach Kanada durchgebrannt ist. Sie kann sich nicht vorstellen, dass "Floraya" weiter mit Swantje zusammenarbeiten will. Doch da täuscht sie sich.