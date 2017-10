Britta versteht sich überraschend gut mit ihrer Mutter. Bis Hannelore auf Inken trifft und völlig überfordert auf die Begegnung mit der sympathischen Nachbarin reagiert. Arne kann sich vor Helen rausreden und lässt das verräterische Indiz verschwinden. Swantje will dabei sein, wenn ihr Vater seinen größten beruflichen Triumph erlebt. Und tatsächlich kommt Nachricht aus Kiel: Der Fund bestätigt die neue Verortung der Varus-Schlacht! Inken beeindruckt Gunter am Todestag ihrer Tochter mit ihrer Souveränität. Patrick will die Uhr seiner Großmutter zurückkaufen und Gunter muss verdauen, wie tendenziös die "neue" Hotelchronik verfasst wurde. Mika findet es schade, die verbrannten Bohnen wegzuwerfen. Peer probiert - aber das Gesöff ist abscheulich. Als Erika eine Pilz-Exkursion vorbereiten will, macht sie eine schlimme Entdeckung: Im Wald wurden Pilze wüst herausgerupft. Swantje hat die Idee, die Pilzfrevler mit Hilfe von Wildkameras zu überführen.