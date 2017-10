Soko Donau Morgen | ORF 1 | 02:40 - 03:25 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ein Scharfschütze knallt in St. Pölten wahllos Menschen ab. Als die Frau des Einsatzleiters Sebastian Honschick auch getötet wird, holt man die SOKO zur Verstärkung. Ermittelt wird überall dort, wo der potentielle Täter sich aufhalten könnte. Man stößt auf Herbert Aichinger, der sich durch seine radikalen Aussagen und der Tatsache, dass er am ersten Tatort gesehen wurde, extrem verdächtig macht. Untertitel: Der Finger am Abzug Laufzeit: 45 Minuten Genre: Krimiserie, D, A 2017 Regie: Holger Barthel Folge: 14 Schauspieler: Claus Ribarski Stefan Jürgens Helmuth Nowak Gregor Seberg Penny Lanz Lilian Klebow Oberst Otto Dirnberger Dietrich Siegl Dr. Franziska Beck Maria Happel Franz Wohlfahrt Helmut Bohatsch Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets