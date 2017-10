Das Schweigen der Lämmer Heute | NITRO | 22:05 - 00:10 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Um den Frauenmörder "Buffalo Bill" zu fassen, befragt FBI-Agentin Starling (Foster) den inhaftierten Kannibalen Hannibal Lecter (Hopkins). Die Zeit drängt. Doch Lecter verlangt eine Gegenleistung: Einblicke in Starlings Seele. Original-Titel: The Silence of the Lambs Laufzeit: 125 Minuten Genre: Thriller, USA 1991 Regie: Jonathan Demme FSK: 12 Schauspieler: Clarice Starling Jodie Foster Dr. Hannibal Lecter Anthony Hopkins Jame Gumb /„Buffalo Bill" Ted Levine Catherine Martin Brooke Smith Jack Crawford Scott Glenn Dr. Frederick Chilton Anthony Heald