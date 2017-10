Arne will nicht wahrhaben, dass das mittelalterliche Gefäß seine Varus-Theorie endgültig widerlegt. Zu sehr fürchtet er die Häme aus der Fachwelt - und den Gesichtsverlust vor Swantje und Helen. Bis Helen ihn, von ihrem schlechten Gewissen getrieben, bestärkt, nicht aufzugeben. Entschlossen verkündet Arne seinen ungeheuerlichen Plan. Peer tut es leid, Sigrid mit seiner Urlaubs-Absage zu enttäuschen, aber er kann einfach nicht über ihre gemeine Video-Aktion hinwegsehen. Sigrid ist am Boden zerstört und nimmt Jacquelines spontanes Urlaubsangebot nur zu gern an. Peer registriert, dass Sigrid sich nicht unterkriegen lässt - das ist eigentlich die Frau, die er mag. Carla wünscht sich ein gemeinsames Projekt mit Torben - originell und romantisch. Inspiriert durch Inkens Schwärmerei fürs Campen kauft Torben kurzerhand ein Wohnmobil. Und Carla spontan Renés Hausboot. Patrick kommt über den Verkauf der Familien-Kaminuhr hinweg, doch dann muss er entsetzt erfahren, dass ausgerechnet Gunter der neue Besitzer des alten Erbstücks ist.