Gunter ist glücklich über Sydneys Besuch und fühlt sich gestärkt, den Kampf um das "Drei Könige" neu aufzunehmen. Sydney glaubt, Patrick in einem ruhigen Gespräch einfangen zu können. Sie sieht sich jedoch einem Patrick gegenüber, der aus seiner Rachsucht gegenüber Gunter keinen Hehl macht. Sydney beschließt, bei der Schlacht um das "Drei Könige" an Gunters Seite zu stehen. Helen kann sich in ihrer Seelenlage bei Peer fallenlassen und gewinnt neue Zuversicht, dass Swantje zu ihr zurück finden wird. Arne besteht unterdessen auf Helens umgehenden Auszug und manipuliert Swantje, in Helen die Schuldige an der Trennung zu sehen. Jacqueline stößt mit ihrem Konzept, sich in ihren ViBlogs zukünftig erwachsener zu präsentieren, bei Sponsor "Floraya" auf Gegenliebe und bekommt zu ihrer Begeisterung sogar eine eigene Kosmetiklinie angeboten. Doch Patrick zeigt nur begrenztes Interesse an ihrem Erfolg. Torben und Carla verabreden, sich gegenseitig mit weiteren erotischen Rollenspielen zu überraschen - was peinlich endet _